Frontline Aktie 124023611 / CY0200352116
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
27.08.2026 07:01:06
Ausblick: Frontline zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Frontline wird am 28.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
11 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,74 USD gegenüber 0,350 USD im Vorjahresquartal.
Die Schätzungen von 11 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 760,1 Millionen USD – ein Plus von 58,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Frontline 480,1 Millionen USD erwirtschaften konnte.
Der Ausblick von 12 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 8,64 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,70 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 13 Analysten auf durchschnittlich 2,48 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,95 Milliarden USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Frontline Plc Registered Shs
|
07:01
|Ausblick: Frontline zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
16.08.26
|Erste Schätzungen: Frontline veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
21.05.26
|Ausblick: Frontline legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
14.05.26
|Erste Schätzungen: Frontline mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)