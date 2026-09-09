Ausblick: Frequency Electronics verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Frequency Electronics präsentiert am 10.09.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 0,150 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Frequency Electronics ein EPS von 0,070 USD je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal soll Frequency Electronics im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 17,9 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 2 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 29,25 Prozent gesteigert.

Für das Fiskaljahr rechnen 2 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,985 USD im Vergleich zu -0,090 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 80,1 Millionen USD, gegenüber 63,2 Millionen USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.ch