08.03.2026 07:01:06
Ausblick: FreightCar America stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
FreightCar America präsentiert am 09.03.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 3 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,187 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte FreightCar America 1,01 USD je Aktie erwirtschaftet.
3 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 145,0 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 5,27 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 137,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,573 USD im Vergleich zu -3,120 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich bei 520,4 Millionen USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 558,0 Millionen USD.
Redaktion finanzen.ch
