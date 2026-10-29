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29.10.2026 07:01:06
Ausblick: Freddie Mac (Federal Home Loan Mortgage) informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Freddie Mac (Federal Home Loan Mortgage) wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,940 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Freddie Mac (Federal Home Loan Mortgage) noch ein Gewinn pro Aktie von 0,000 USD in den Büchern gestanden.
3 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 81,52 Prozent auf 6,20 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 33,57 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 3 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 4,17 USD je Aktie, gegenüber -0,020 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 4 Analysten durchschnittlich bei 24,67 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 132,56 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion Finanzen.net
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Analysen zu Freddie Mac (Federal Home Loan Mortgage)
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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