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27.10.2026 07:01:06
Ausblick: Franklin Electric stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Franklin Electric lässt sich am 28.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Franklin Electric die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
5 Analysten schätzen im Schnitt, dass Franklin Electric im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,42 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,370 USD je Aktie gewesen.
Das vergangene Quartal soll Franklin Electric im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 617,2 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 3 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 581,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 6,10 Prozent gesteigert.
Die Schätzungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,67 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 3,22 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 3 Analysten von durchschnittlich 2,30 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 2,13 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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