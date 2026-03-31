Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’669 0.8%  SPI 17’673 0.7%  Dow 45’216 0.1%  DAX 22’563 1.2%  Euro 0.9160 0.0%  EStoxx50 5’542 0.7%  Gold 4’560 1.1%  Bitcoin 53’963 1.1%  Dollar 0.7986 -0.1%  Öl 112.9 -1.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Kühne + Nagel International2523886
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
VAT-Aktie: Konzern rudert beim Umsatziel wegen Irankrieg zurück - Aufträge hoch
Holcim-Aktie: Mehrheitsübernahme von Cementos Pacasmayo in Peru
AEVIS-Aktie: Tochtergesellschaft Infracore meldet Spital-Zukauf
Airbus-Aktie: Milliardenauftrag aus Kanada erhalten
Der wahre Grund warum Superreiche spenden
Suche...
eToro entdecken

Franklin Covey Aktie 643993 / US3534691098

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

31.03.2026 07:01:06

Ausblick: Franklin Covey verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Franklin Covey
15.51 USD 1.51%
Kaufen Verkaufen

Franklin Covey wird am 01.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 28.02.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,025 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Franklin Covey ein EPS von -0,080 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten ein Minus von 1,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 58,7 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 59,6 Millionen USD umgesetzt.

4 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,538 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,240 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 267,1 Millionen USD, gegenüber 267,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.ch