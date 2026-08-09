Fractyl Health Aktie 131624255 / US35168W1036
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09.08.2026 07:01:06
Ausblick: Fractyl Health legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Fractyl Health wird am 10.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
6 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,135 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,570 USD je Aktie erzielt worden.
3 Analysten gehen im Schnitt von einem Umsatz von 0,0 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein identischer Umsatz von 0,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 6 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,350 USD, gegenüber -1,860 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt 0,0 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 0,0 Millionen USD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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