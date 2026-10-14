FP Partner Aktie 121172408 / JP3167010002
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14.10.2026 07:01:06
Ausblick: FP Partner gewährt Anlegern Blick in die Bücher
FP Partner wird am 15.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 18,50 JPY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 24,16 JPY erwirtschaftet worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll FP Partner in dem im August abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,04 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 7,92 Milliarden JPY im Vergleich zu 7,92 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 4 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 69,83 JPY prognostiziert. Im Vorjahr waren es 88,79 JPY je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 31,83 Milliarden JPY umgesetzt werden sollen, gegenüber 32,10 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.ch
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