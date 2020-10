Ausblick: Four Corners Property Trust gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Four Corners Property Trust wird am 27.10.2020 das Zahlenwerk zum am 30.09.2020 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,270 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Four Corners Property Trust mit 0,270 USD je Aktie genauso viel verdient.

2 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 38,2 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 8,46 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 35,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,09 USD, gegenüber 1,06 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 153,0 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 139,7 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.ch