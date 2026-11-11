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11.11.2026 07:01:06
Ausblick: Forgent Power Solutions A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Forgent Power Solutions A stellt am 12.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
14 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,200 USD aus. Im letzten Jahr hatte Forgent Power Solutions A einen Gewinn von 0,030 USD je Aktie eingefahren.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Forgent Power Solutions A in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 63,20 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 13 Analysten durchschnittlich bei 462,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 283,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 14 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,35 USD, gegenüber 0,270 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 14 Analysten auf durchschnittlich 2,55 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,42 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion Finanzen.net
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Analysen zu Forgent Power Solutions Inc Registered Shs -A-
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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