Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’414 -0.5%  SPI 18’528 -0.4%  Dow 49’359 -0.2%  DAX 25’297 -0.2%  Euro 0.9290 0.0%  EStoxx50 6’029 -0.2%  Gold 4’669 1.6%  Bitcoin 73’862 -1.3%  Dollar 0.7988 -0.4%  Öl 63.9 -0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Top News
BELIMO-Aktie: Klimaspezialist macht 2025 erstmals über 1 Milliarde Franken Umsatz
Ausblick: Netflix legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Ausblick: 3M stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Alphabet-Aktie: Berufung gegen Google-Urteil und 4-Billionen-Meilenstein
Elon Musk fordert Rekordsumme: Microsoft-Aktie und OpenAI im Visier der Justiz
Suche...
Plus500 Depot

Forestar Group Aktie 38312259 / US3462321015

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

19.01.2026 07:01:06

Ausblick: Forestar Group veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Forestar Group
23.60 EUR -1.67%
Kaufen Verkaufen

Forestar Group wird am 20.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Im Schnitt gehen 4 Analysten von einem Gewinn von 0,318 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,320 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite soll Forestar Group 4 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 265,6 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 6,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Forestar Group 250,4 Millionen USD umsetzen können.

Die Erwartungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 3,08 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 3,29 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 4 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 1,65 Milliarden USD, gegenüber 1,66 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch