Ausblick: Ford Motor zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Ford Motor stellt am 29.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

In Sachen EPS gehen 16 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,183 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Ford Motor noch 0,120 USD je Aktie eingenommen.

7 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 4,93 Prozent auf 42,66 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 40,66 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 19 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,50 USD je Aktie, gegenüber -2,060 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 10 Analysten durchschnittlich bei 188,86 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 187,27 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch