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27.10.2026 07:01:06
Ausblick: Ford Motor legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Die Prognosen der Experten für die kommende Bilanzvorlage von Ford Motor.
Ford Motor lässt sich am 28.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Ford Motor die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
17 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,410 USD. Das entspräche einer Verringerung von 31,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,600 USD erwirtschaftet wurden.
10 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 49,08 Milliarden USD – das wäre ein Abschlag von 2,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 50,53 Milliarden USD umgesetzt worden waren.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 17 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1,87 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -2,060 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt von insgesamt 186,07 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 187,27 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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