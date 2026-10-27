Ausblick: FORACO INTERNATIONALAct Nom stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

FORACO INTERNATIONALAct Nom wird am 28.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,057 USD gegenüber 0,080 CAD im Vorjahresquartal.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 2 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 85,5 Millionen USD für FORACO INTERNATIONALAct Nom, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 97,8 Millionen CAD erzielt wurde.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 4 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,153 USD, gegenüber 0,220 CAD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt 310,2 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 360,8 Millionen CAD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.ch