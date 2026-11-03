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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: Flutter Entertainment mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Flutter Entertainment veröffentlicht am 04.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
13 Analysten schätzen, dass Flutter Entertainment für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,322 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -3,910 USD je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite soll Flutter Entertainment 21 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 4,00 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 5,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Flutter Entertainment 3,79 Milliarden USD umsetzen können.
Die Prognosen von 25 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 4,62 USD, gegenüber -1,750 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 30 Analysten durchschnittlich 17,82 Milliarden USD im Vergleich zu 16,38 Milliarden USD im vorherigen Jahr.
Redaktion Finanzen.net
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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