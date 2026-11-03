Ausblick: Flutter Entertainment mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Flutter Entertainment veröffentlicht am 04.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

13 Analysten schätzen, dass Flutter Entertainment für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,322 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -3,910 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite soll Flutter Entertainment 21 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 4,00 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 5,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Flutter Entertainment 3,79 Milliarden USD umsetzen können.

Die Prognosen von 25 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 4,62 USD, gegenüber -1,750 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 30 Analysten durchschnittlich 17,82 Milliarden USD im Vergleich zu 16,38 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion Finanzen.net