Ausblick: Flushing Financial öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Flushing Financial öffnet am 23.04.2024 die Bücher zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal.

5 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,142 USD gegenüber 0,100 USD im Vorjahresquartal.

4 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 8,17 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 52,2 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Flushing Financial für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 47,9 Millionen USD aus.

Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,798 USD im Vergleich zu 0,960 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 195,4 Millionen USD, gegenüber 420,9 Millionen USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.ch