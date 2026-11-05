Ausblick: Fluor vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Fluor wird am 06.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

In Sachen EPS gehen 7 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,804 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Fluor noch -4,300 USD je Aktie verloren.

6 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 4,16 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 23,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,37 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Für das Fiskaljahr rechnen 8 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,70 USD, gegenüber -0,310 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 16,57 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 15,50 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion Finanzen.net