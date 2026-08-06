Fluor Aktie 1161470 / US3434121022
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06.08.2026 07:01:06
Ausblick: Fluor stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Fluor wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 07.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.
Die Schätzungen von 7 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,700 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Fluor 14,81 USD je Aktie eingenommen.
6 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 1,36 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 3,98 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Fluor für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 3,92 Milliarden USD aus.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 8 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 2,59 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -0,310 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich auf 16,11 Milliarden USD, gegenüber 15,50 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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