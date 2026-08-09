Ausblick: Fluent präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Fluent wird sich am 10.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äussern.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass Fluent im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,147 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,300 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 3 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 0,16 Prozent auf 44,6 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 44,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 3 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -0,400 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -1,050 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 209,9 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 208,8 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch