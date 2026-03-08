Fluent Aktie 134436641 / US34380C2017
|
08.03.2026 07:01:06
Ausblick: Fluent legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Fluent wird am 09.03.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Die Prognosen von 3 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,077 USD. Dies würde einen Gewinn von 59,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Fluent -0,190 USD je Aktie vermeldete.
3 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 62,6 Millionen USD gegenüber 65,4 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 4,34 Prozent.
Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -0,873 USD, gegenüber -1,800 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 209,5 Millionen USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 254,6 Millionen USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.ch
