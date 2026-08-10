Flowco a Aktie 140616826 / US3429091081
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10.08.2026 07:01:06
Ausblick: Flowco A stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Flowco A wird sich am 11.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äussern.
9 Analysten schätzen im Schnitt, dass Flowco A im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,375 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,060 USD je Aktie gewesen.
Den Umsatz betreffend erwarten 9 Analysten einen Zuwachs von 21,42 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 234,6 Millionen USD gegenüber 193,2 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Die Prognosen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,54 USD, gegenüber 0,460 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 9 Analysten durchschnittlich 931,4 Millionen USD im Vergleich zu 759,7 Millionen USD im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.ch
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