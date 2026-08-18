FLEX LNG Aktie 46795764 / BMG359472021
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18.08.2026 07:01:06
Ausblick: FLEX LNG vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
FLEX LNG öffnet am 19.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.
Im Durchschnitt erwarten 8 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,624 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,330 USD je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten ein Plus von 8,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 93,5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 86,0 Millionen USD umgesetzt.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 9 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 2,22 USD, gegenüber 1,38 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 355,4 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 347,6 Millionen USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.ch
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