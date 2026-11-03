Ausblick: FleetCor Technologies legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

FleetCor Technologies wird am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

16 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 7,20 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 84,14 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 3,91 USD je Aktie erzielt worden waren.

14 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1,36 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 15,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,17 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Insgesamt erwarten 17 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 27,42 USD je Aktie, gegenüber 15,03 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 16 Analysten durchschnittlich auf 5,32 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 4,53 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion Finanzen.net