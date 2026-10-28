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28.10.2026 07:01:06
Ausblick: Fiverr International legt Quartalsergebnis vor
Fiverr International wird am 29.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
8 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,286 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,150 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend erwarten 10 Analysten eine Verringerung von 22,36 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 83,8 Millionen USD gegenüber 107,9 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
8 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 1,62 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 0,560 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 364,2 Millionen USD, gegenüber 430,9 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.ch
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