Ausblick: FitLife Brands legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

FitLife Brands wird am 31.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

2 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,215 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 2,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,210 USD erwirtschaftet wurden.

2 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 79,88 Prozent auf 27,0 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 15,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Insgesamt erwarten 2 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,685 USD je Aktie, gegenüber 0,910 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 2 Analysten durchschnittlich auf 82,6 Millionen USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 64,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch