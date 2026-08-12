Ausblick: FitLife Brands gewährt Anlegern Blick in die Bücher

FitLife Brands präsentiert in der am 13.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,195 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 8,33 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,180 USD je Aktie erzielt worden waren.

Im abgelaufenen Quartal soll FitLife Brands nach den Prognosen von 2 Analysten 26,0 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 61,19 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 16,1 Millionen USD umgesetzt worden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 2 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,860 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,630 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich auf 106,4 Millionen USD, gegenüber 81,5 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch