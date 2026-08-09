FiscalNote a Aktie 148325156 / US3376553026
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09.08.2026 07:01:06
Ausblick: FiscalNote A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
FiscalNote A wird am 10.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,440 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei FiscalNote A noch ein Verlust pro Aktie von -1,000 USD in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten ein Minus von 14,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 19,9 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 23,3 Millionen USD umgesetzt.
Der Ausblick von 2 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -3,345 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -4,650 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 3 Analysten auf durchschnittlich 80,8 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 95,4 Millionen USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.ch
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