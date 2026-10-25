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25.10.2026 07:01:06
Ausblick: Firstsun Capital Bancorp Registered verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Firstsun Capital Bancorp Registered lädt am 26.10.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.
Die Schätzungen von 4 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,970 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 18,29 Prozent erhöht. Damals waren 0,820 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
4 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 20,84 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 149,8 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 181,0 Millionen USD aus.
Für das Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,31 USD im Vergleich zu 3,47 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich bei 662,9 Millionen USD, gegenüber 580,1 Millionen USD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.ch
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