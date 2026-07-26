Ausblick: Firstsun Capital Bancorp Registered präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Firstsun Capital Bancorp Registered wird am 27.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Prognosen von 4 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,363 USD je Aktie gegenüber 0,930 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Firstsun Capital Bancorp Registered soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 182,9 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 4 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 24,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 146,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 4 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 3,18 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 3,47 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt von insgesamt 675,3 Millionen USD aus im Gegensatz zu 580,1 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch