Ausblick: First Tractor gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

First Tractor wird am 29.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von 0,260 CNY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 30,0 Prozent erhöht. Damals waren 0,200 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll First Tractor in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 30,00 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 3,61 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren noch 2,77 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 7 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,804 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,720 CNY je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt von insgesamt 12,08 Milliarden CNY aus im Gegensatz zu 10,82 Milliarden CNY Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch