|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
28.10.2026 07:01:06
Ausblick: First Solar präsentiert Quartalsergebnisse
First Solar gibt am 29.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Die Schätzungen von 24 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 4,67 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 4,24 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
26 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 1,29 Milliarden USD gegenüber 1,59 Milliarden USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 19,17 Prozent.
30 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 17,52 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 14,21 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 30 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 5,02 Milliarden USD, gegenüber 5,22 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Geberit: Auf dem Sprung
Der Sanitärtechnikspezialist profitiert von der Erholung im europäischen Wohnungsbau. Jetzt gilt es für Geberit, diesen Eindruck mit den Zahlen für das dritte Quartal zu bestätigen.Weiterlesen!
Nachrichten zu First Solar Inc
|
07:01
|Ausblick: First Solar präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
29.07.26
|Ausblick: First Solar zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu First Solar Inc
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerFed legt Zinspause ein: US-Börsen stabil -- SMI schliesst in Rot -- DAX schlussendlich etwas höher -- Asiens Börsen letztlich freundlich - KOSPI sehr stark
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich mit Verlusten, während der deutsche Leitindex aufwärts tendierte. An der Wall Street bleiben Anleger am Mittwoch vorsichtig. An den Börsen in Fernost ging es zur Wochenmitte aufwärts.