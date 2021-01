Ausblick: First Merchants präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

First Merchants stellt am 28.01.2021 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2020 abgelaufenen Quartal vor.

Die Prognosen von 6 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,662 USD je Aktie gegenüber 0,870 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 123,4 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 1,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 121,8 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,57 USD im Vergleich zu 3,19 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich bei 492,3 Millionen USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 443,4 Millionen USD.

Redaktion finanzen.ch