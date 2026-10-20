Ausblick: First Merchants legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

First Merchants öffnet am 21.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.

Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,04 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte First Merchants ein EPS von 0,980 USD je Aktie vermeldet.

5 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 23,75 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 267,5 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 203,9 Millionen USD aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 6 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 3,23 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 3,88 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 805,0 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 1,05 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch