25.01.2026 07:01:06

Ausblick: First Merchants informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

First Merchants CorpShs
32.40 EUR -4.71%
Kaufen Verkaufen

First Merchants lässt sich am 26.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird First Merchants die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

6 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,952 USD. Im Vorjahresquartal waren 1,10 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 173,2 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 32,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 257,2 Millionen USD in den Büchern standen.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 6 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 3,85 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 3,41 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt von insgesamt 682,5 Millionen USD aus, im Gegensatz zu 1,05 Milliarden USD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.ch