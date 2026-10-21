First Interstate Bancsyste a Aktie 11165896 / US32055Y2019
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21.10.2026 07:01:06
Ausblick: First Interstate Bancsystem A stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
First Interstate Bancsystem A wird am 22.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
9 Analysten schätzen, dass First Interstate Bancsystem A für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,915 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,690 USD je Aktie erwirtschaftet.
Die Schätzungen von 7 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 247,9 Millionen USD – ein Minus von 26,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem First Interstate Bancsystem A 335,7 Millionen USD erwirtschaften konnte.
Für das Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,77 USD im Vergleich zu 2,94 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich bei 987,9 Millionen USD, gegenüber 1,41 Milliarden USD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.ch
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