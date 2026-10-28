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28.10.2026 07:01:06
Ausblick: First Internet Bancorp gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
First Internet Bancorp wird am 29.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Die Prognosen von 4 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,778 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei First Internet Bancorp noch ein Verlust pro Aktie von -4,760 USD in den Büchern gestanden.
3 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 22,72 Prozent auf 46,2 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 59,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,36 USD, während im vorherigen Jahr noch -4,030 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 181,5 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 322,9 Millionen USD waren.
Redaktion finanzen.ch
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