First Horizon National Aktie 1816537 / US3205171057
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14.10.2026 07:01:06
Ausblick: First Horizon National gewährt Anlegern Blick in die Bücher
First Horizon National lädt am 15.10.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
20 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,524 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,500 USD erwirtschaftet worden.
Die Schätzungen von 17 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 889,2 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 31,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,29 Milliarden USD in den Büchern standen.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 21 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,14 USD, während im vorherigen Jahr noch 1,87 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 18 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,54 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 4,99 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.ch
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