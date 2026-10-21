First Bancorp Aktie 12039337 / PR3186727065
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21.10.2026 07:01:06
Ausblick: First Bancorp stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
First Bancorp wird am 22.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
Im Durchschnitt erwarten 7 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,588 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,630 USD je Aktie vermeldet.
6 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 274,3 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 12,22 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 312,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Für das Fiskaljahr rechnen 7 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,40 USD, gegenüber 2,15 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 1,09 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,26 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.ch
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