Ausblick: First Bancorp stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

First Bancorp wird am 22.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

Im Durchschnitt erwarten 7 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,588 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,630 USD je Aktie vermeldet.

6 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 274,3 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 12,22 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 312,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 7 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,40 USD, gegenüber 2,15 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 1,09 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,26 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.ch