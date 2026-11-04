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04.11.2026 07:01:06
Ausblick: First Advantage präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
First Advantage gibt am 05.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
10 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,335 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 3250,0 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,010 USD je Aktie erzielt worden waren.
Auf der Umsatzseite soll First Advantage 9 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 437,6 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 6,96 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte First Advantage 409,2 Millionen USD umsetzen können.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,27 USD, während im vorherigen Jahr noch -0,200 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,71 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 1,57 Milliarden USD waren.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
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Analysen zu First Advantage Corp Registered Shs
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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