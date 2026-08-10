Firefly Aerospace Incorporation Aktie 147029763 / US31816X1063
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10.08.2026 07:01:06
Ausblick: Firefly Aerospace öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Firefly Aerospace wird am 11.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.
7 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,525 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,560 USD je Aktie erzielt worden.
Die Schätzungen von 8 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 88,2 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 467,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15,6 Millionen USD in den Büchern standen.
Die Erwartungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -1,986 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -4,830 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 9 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 440,4 Millionen USD, gegenüber 159,9 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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