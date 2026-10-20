Ausblick: FinnvedenBulten AB öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

FinnvedenBulten AB lässt sich am 21.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird FinnvedenBulten AB die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,12 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei FinnvedenBulten AB noch ein Verlust pro Aktie von -1,370 SEK in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 2 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 738,0 Millionen SEK aus – eine Minderung von 28,63 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte FinnvedenBulten AB einen Umsatz von 1,03 Milliarden SEK eingefahren.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,84 SEK, wohingegen im Vorjahr noch -0,550 SEK vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,09 Milliarden SEK erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 5,05 Milliarden SEK waren.

Redaktion finanzen.ch