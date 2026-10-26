|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
26.10.2026 07:01:06
Ausblick: Finnair zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Finnair veröffentlicht am 27.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Im Schnitt gehen 4 Analysten von einem Gewinn von 0,276 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,150 EUR je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Finnair in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,27 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 954,0 Millionen EUR im Vergleich zu 834,9 Millionen EUR im Vorjahresquartal.
Für das Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,495 EUR im Vergleich zu 0,090 EUR im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich bei 3,52 Milliarden EUR, gegenüber 3,11 Milliarden EUR ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: DKSH - Mit Rückenwind in neue Höhen
Bei DKSH läuft es rund: Das operative Geschäft wächst, eine strategisch wichtige Übernahme eröffnet neue Perspektiven und die Aktie klettert auf ein Drei-Jahres-Hoch. Auch charttechnisch ist der Weg nach oben noch nicht ausgereizt.Weiterlesen!
Nachrichten zu Finnair Oyj Registered Shs
|
07:01
|Ausblick: Finnair zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
12.10.26
|Erste Schätzungen: Finnair öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
21.07.26
|Ausblick: Finnair präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Finnair Oyj Registered Shs
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerBilanzsaison im Blick: SMI fester erwartet -- DAX vor Stabilisierung -- Asiens Börsen uneins
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt dürften mit kleinen Gewinnen in den Montagshandel starten. An den Börsen in Fernost geht es zum Wochenstart in verschiedene Richtungen.