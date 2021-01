Ausblick: Financial Institutions zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Financial Institutions veröffentlicht am 28.01.2021 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2020 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Prognosen von 4 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,688 USD je Aktie gegenüber 0,622 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend erwarten 3 Analysten einen Zuwachs von 8,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 46,3 Millionen USD gegenüber 42,8 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,18 USD, während im vorherigen Zeitraum noch 2,82 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 185,8 Millionen USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 170,3 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.ch