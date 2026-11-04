Ausblick: FIGS A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

FIGS A öffnet am 05.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.

9 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,071 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,050 USD erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll FIGS A in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 20,55 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 182,8 Millionen USD im Vergleich zu 151,7 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Insgesamt erwarten 9 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,361 USD je Aktie, gegenüber 0,190 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 8 Analysten durchschnittlich auf 761,0 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 631,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion Finanzen.net