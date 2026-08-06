Fiera Capital a Aktie 11707298 / CA31660A1030
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06.08.2026 07:01:06
Ausblick: Fiera Capital A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Fiera Capital A wird am 07.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 6 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,235 CAD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Fiera Capital A 0,030 CAD je Aktie erwirtschaftet.
5 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 161,7 Millionen CAD – das wäre ein Zuwachs von 16,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 139,3 Millionen CAD umgesetzt worden waren.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 6 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,984 CAD je Aktie, gegenüber 0,360 CAD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 5 Analysten durchschnittlich bei 669,9 Millionen CAD. Im Vorjahr waren 655,2 Millionen CAD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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