Ausblick: FIEM Industries legt Quartalsergebnis vor

FIEM Industries wird am 12.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 26,50 INR gegenüber 21,85 INR im Vorjahresquartal.

2 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 20,14 Prozent auf 7,92 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,59 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 110,57 INR, wohingegen im Vorjahr noch 97,11 INR vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 32,89 Milliarden INR erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 28,14 Milliarden INR waren.

Redaktion finanzen.ch