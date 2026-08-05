Fidus Investment Corporation Aktie 13234224 / US3165001070
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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: Fidus Investment präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Fidus Investment wird am 06.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
5 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,504 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,720 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite soll Fidus Investment 5 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 42,4 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 30,77 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Fidus Investment 32,4 Millionen USD umsetzen können.
Der Ausblick von 5 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,13 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,32 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 5 Analysten auf durchschnittlich 177,3 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 159,3 Millionen USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.ch
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