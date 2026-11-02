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02.11.2026 07:01:06
Ausblick: Fidelity National Information Services öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Fidelity National Information Services lädt am 03.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.
Im Durchschnitt erwarten 25 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,60 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,500 USD je Aktie vermeldet.
23 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 26,34 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,72 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Fidelity National Information Services für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 3,43 Milliarden USD aus.
Für das Fiskaljahr rechnen 30 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 6,20 USD im Vergleich zu 0,730 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 26 Analysten durchschnittlich bei 13,66 Milliarden USD, gegenüber 10,68 Milliarden USD im vorigen Jahr.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Fidelity National Information Services IncShs
Analysen zu Fidelity National Information Services IncShs
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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