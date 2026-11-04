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04.11.2026 07:01:06
Ausblick: Fidelity National Financial veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Fidelity National Financial wird am 05.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,32 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 1,33 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
3 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 6,13 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 4,03 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Fidelity National Financial für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 3,78 Milliarden USD aus.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 5 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 4,95 USD je Aktie, gegenüber 2,21 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 3 Analysten durchschnittlich bei 14,76 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 14,51 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
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Analysen zu Fidelity National Financial Inc FNF Group Shs When Issued
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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