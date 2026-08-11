Fidelis Insurance Holdings Aktie 126465534 / BMG3398L1182
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
11.08.2026 07:01:06
Ausblick: Fidelis Insurance stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Fidelis Insurance wird am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
10 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,879 USD aus. Im letzten Jahr hatte Fidelis Insurance einen Gewinn von 0,180 USD je Aktie eingefahren.
Fidelis Insurance soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 787,0 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 6 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 34,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 583,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Für das Fiskaljahr rechnen 10 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,58 USD im Vergleich zu 2,12 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 3,54 Milliarden USD, gegenüber 2,48 Milliarden USD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Ferrari: Die zweite Chance
Ferrari hat nach einer schwierigen Zeit wieder auf die Überholspur gefunden. Starke Quartalszahlen, eine angehobene Jahresprognose und ein bis 2027 gefülltes Orderbuch sprechen für weiteren Rückenwind und bieten eine neue Trading Möglichkeit.Weiterlesen!
Nachrichten zu Fidelis Insurance Holdings Ltd Registered Shs
|
07:01
|Ausblick: Fidelis Insurance stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
28.07.26
|Erste Schätzungen: Fidelis Insurance legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
12.05.26
|Ausblick: Fidelis Insurance stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
28.04.26
|Erste Schätzungen: Fidelis Insurance stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
24.02.26
|Ausblick: Fidelis Insurance veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Fidelis Insurance Holdings Ltd Registered Shs
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise als Belastungsfaktor: SMI nach neuem Rekord auf Richtungssuche -- DAX bleibt in Rekordnähe - etwas fester -- Asiens Börsen schliessen mehrheitlich tiefer - Kein Handel in Japan
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am zweiten Handelstag der Woche ohne klare Richtung. Der deutsche Aktienmarkt verbucht unterdessen Gewinne. In Fernost zeigten sich daneben Verluste.